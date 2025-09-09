На рынке РФ вновь появился компактный и доступный кроссовер Toyota Raize

На российском авторынке вновь появился компактный и доступный кроссовер Toyota Raize, который привозят в нашу страну путем параллельного импорта. Этот автомобиль, ориентированный на индийский рынок и другие развивающиеся страны, уже можно приобрести как в наличии, так и под заказ. Цена на Toyota Raize стартует с отметки в 2 000 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью новой Lada Vesta.

Ровно столько просит компания из Омска за автомобиль с базовым атмосферным двигателем на 87 л.с., объемом 1,2 литра, вариатором и передним приводом. Японский праворульный кроссовер оснащен мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, электростеклоподъемниками, Isofix, подлокотником с боксом, подстаканниками, электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold и подогревом передних сидений. Кроме того, в комплектацию входит однозонный климат-контроль, светодиодные ходовые огни, адаптивный круиз-контроль с автоматическим поддержанием дистанции до впереди идущего транспорта, система удержания в полосе и многое другое.

В других городах машины стоят дороже - так, в Улан-Удэ за подобный экземпляр просят 2 050 000 рублей, а в Екатеринбурге - 2 400 000. Самый дорогой вариант представлен с левым рулем - продавец из Магнитогорска оценил кроссовер в 3 000 000 рублей.

Помимо прочего, по информации портала "Автоновости дня", на выбор покупателя доступна более мощная версия с 1,0-литровым турбомотором на 98 лошадиных сил, который работает в паре с вариативной трансмиссией. Такая машина в наличии в Хабаровске обойдется в 2 015 000 рублей.

