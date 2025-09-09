В России могут начать производить автомобили Changan

В России планируется начать производство автомобилей китайской марки Changan, сообщил исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин в интервью агентству "Интерфакс".

"У нас есть нацеленность на локализацию, мы провели все необходимые переговоры и надеемся в обозримом будущем увидеть автомобиль с локальным VIN-номером. Соответствующие заявления, думаю, последуют до конца года, но пока деталей не раскрываем", - заявил топ-менеджер.

Он также подтвердил планы компании обновить текущий модельный ряд в версиях CS и UNI, а также представить новую серию Deepal. В ближайшее время на российский рынок выйдут гибридный кроссовер Deepal G318, электрическое купе Avatr 12 и новое поколение кроссовера CS75 Plus.

Кулагин отметил, что в 2024 году каждый десятый проданный в России автомобиль был марки Changan. За год компания реализовала около 106 тысяч машин. Примерно половину продаж бренда в РФ составляет переднеприводный кроссовер UNI-S (ранее известный как CS55).

