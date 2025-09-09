Кроссовер Belgee X50 впервые стал бестселлером среди иномарок в России

Белорусский кроссовер Belgee X50 впервые возглавил рейтинг продаж в сегменте иномарок в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

В период с 1 по 7 сентября этого года автомобиль продался тиражом 1 399 единиц. Этот объем позволил ему сместить китайский кроссовер Haval Jolion, который длительное время удерживал титул самой продаваемой иномарки на российском рынке.

Самым популярным легковым автомобилем в продажах на прошлой неделе стала Lada Granta, следом за которой в общем рейтинге идут X50 и Jolion. Lada Vesta заняла четвертую строчку.

Всего за 36-ю неделю в России реализовали 28,9 тысячи новых легковушек. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% меньше, чем за тот же период 2024 года, указали аналитики.

В России бренд Belgee представлен кроссоверами X50 (бывший Coolray) и X70 (бывший Atlas Pro). Они выпускаются на предприятии СЗАО "Белджи" в Минской области.

Для поддержания продаж российским автокомпаниям придется идти на уступки покупателям, заявил ранее автоэксперт Андрей Ломанов.

По его словам, не факт, что в таком случае цены сильно снизятся, но хорошие предложения на рынке будут появляться вплоть до конца года. Он считает, что ориентироваться стоит на крупных производителей.