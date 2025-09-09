Volkswagen потерял миллиарды из-за Трампа

Volkswagen ведет переговоры с администрацией США о масштабных инвестициях в американский авторынок. Глава концерна Оливер Блюме подтвердил, что дискуссии продвигаются позитивно, хотя окончательные решения еще не приняты. Об этом сообщает Reuters.

Ключевой причиной такого шага являются высокие импортные пошлины на автомобили из ЕС, которые сейчас составляют 27,5%. По словам Блюме, эти тарифы уже стоили концерну несколько миллиардов евро в этом году, особенно затронув бренды Audi и Porsche, не имеющие производства в США. Volkswagen рассчитывает на снижение пошлин до 15%, как и обещала администрация Дональда Трампа в случае локализации производства в Америке.

В планах компании — расширение американского производства, включая возможный завод Audi, который создаст новые рабочие места и укрепит цепочки поставок. Блюме подчеркнул срочность решений, учитывая необходимость локализации бизнеса.