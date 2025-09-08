Очередь на проезд по Крымскому мосту сократилась до 520 машин

Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи составляет немногим более 500 машин.

Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 520 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 21:00 мск.

По данным Telegram-канала, пробки начали скапливаться с утра: к 08:00 мск со стороны Керчи ожидали проезда 35 машин, к 09:00 мск очередь появилась и со второй стороны. К 13:00 мск суммарно с обеих сторон проезда ожидали 1 тыс. автомобилей, в течение нескольких часов очередь незначительно колебалась, а к 17:00 мск со стороны Тамани пробка исчезла полностью.