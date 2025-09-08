В российском регионе задержали ребенка-гонщика

В Башкирии задержали 9-летнего ребенка-водителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107 «Жигули». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что ребенок вместе с друзьями вечером ездил на автомобиле и снимал видео для социальных сетей. После утреннего задержания дети извинились «перед всей республикой».

Ранее сообщалось, что в Благовещенске 16-летняя школьница, управляющая мотоциклом, устроила погоню с сотрудниками ДПС, а после задержания попросила не рассказывать о произошедшем отцу.