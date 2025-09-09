В Китае продают легендарный российский внедорожник необычного цвета

На популярной китайской интернет-площадке по продаже автомобилей появилось крайне необычное, даже экзотическое для местных покупателей предложение. В городе Цзинань на продажу выставлен российский внедорожник Lada Niva 2018 года выпуска с ярким мятно-зелёным цветом кузова, сообщает портал 110km.ru.

Автомобиль оснащён бензиновым 1,7-литровым двигателем, механической коробкой передач, постоянным полным приводом. Указано, что за шесть лет машина сменила пять владельцев и успела проехать примерно 130 тысяч километров. За эти годы регулярное техническое обслуживание машины не проводилось.

Пятиместный салон отделан коричневой кожей. В описании к лоту машину называют «внедорожником с классическим дизайном и настоящей проходимостью», делая акцент на её надёжные мосты, раздаточную коробку и возможность блокировки дифференциала.

Продажей занимается автосалон Hanqi Car, который специализируется на импортных и редких моделях. В их коллекции всего шесть автомобилей. Продавец утверждает, что автомобиль соответствует местным экологическим нормативам и полностью готов к юридическому оформлению на нового владельца.

Стоит отметить, что официальных поставок автомобилей Lada в Китай не осуществляется. Отдельные экземпляры попадают в страну по так называемым «серым» схемам через частных лиц или перекупщиков.