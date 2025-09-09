Продажи Renault Clio нового поколения стартуют до конца текущего года

Продажи французского хэтчбека шестого поколения стартуют до конца текущего года, модель будет представлена в трёх исполнениях.

Выпуск самого первого Renault Clio стартовал в 1990 году. На сегодняшний день эта модель остаётся бестселлером в Европе. Согласно статистике Jato Dynamics, за первую половину 2025 года старосветские дилеры марки сумели реализовать 122 489 экземпляров Clio, что на 7% больше по сравнению с результатом января-июня прошлого года. Теперь, после череды шпионских снимков, французы полностью рассекретили хэтчбек шестого поколения. Презентация прошла в рамках автосалона в Мюнхене.

Внешность хэтчбека претерпела множество изменений. «Нос» стал ещё более острым и получил выразительные выштамповки, у основного блока фар головной оптики необычная многоугольная форма, а ниже располагаются «С-образные» ходовые огни, обрамляющие большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера. «Этажом выше» находится шестиугольная радиаторная решётка, эти элементы выполнены из чёрного пластика и имеют рисунок в виде сетки из фирменных ромбов.

Renault Clio шестой генерации получил чёрные накладки на колёсные арки, традиционные наружные зеркала, обычные дверные ручки передних дверей, а у задних механизм спрятан в раму остекления. На крыше можно увидеть антенну «акулий плавник», в верхней части пятой двери – двухцветный спойлер, в нижней части заднего бампера – диффузор со скрытыми элементами выхлопной системы. Фонари имеют необычную форму и будто «задвоились».

Габаритная длина нового Clio равна 4116 мм (на 67 мм больше, чем у предшественника), ширина – 1768 мм (на 39 мм больше), высота – 1451 мм (на 11 мм больше), а расстояние между осями составляет 2591 мм (на 8 мм больше). Минимальный дорожный просвет хэтчбека – 119 мм, максимальный – 142 мм. Объём багажника составляет 391 литр у вариантов с ДВС и 309 литров у гибрида, буксировать этот автомобиль способен до 900 кг.

Салон «шестого» Renault Clio стал богаче. Перед водителем располагается слегка сплюснутое с двух сторон двухспицевое рулевое колесо, а на передней панели находится горизонтальное табло состоящее из двух 10-дюймовых дисплеев: один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Модели оставили ряд физических кнопок, а также использовали новые материалы для отделки. Пятидверка будет предлагаться в трёх версиях – базовой Evolution, средней Techno и топовой Esprit Alpine.

В ходе смены генерации Clio получил новую технику. Базовым для хэтчбека является 115-сильный бензиновый трёхцилиндровый двигатель TCe объёмом 1,2 литра (максимальный крутящий момент – 190 Нм). В пару ему идёт либо механика, либо робот с двойным сцеплением. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 10,1 секунды.

Далее следует трёхцилиндровый двигатель Eco-G, который работает на двух видах топлива – бензин и сжиженный газ. Максимальная мощность равна 120 л.с. (крутящий момент – 200 Нм). На разгон от 0 до 100 км/ч такому автомобилю тоже требуется 10,1 секунды.

Топовой является 160-сильная гибридная установка (HEV, без возможности подзарядки от сети), в основе которой лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра (его крутящий момент равен 172 Нм). Он работает в тандеме с электромотором, который даёт дополнительные 205 Нм. Этому варианту на разгон с места до «сотни» требуется 8,3 секунды, что на 1 секунду меньше, чем у предшественника со 145-сильной гибридной системой.

На европейский рынок новинка выйдет до конца текущего года. Цены Renault Clio шестого поколения будут обнародованы позже. Вероятно, модель подорожает. На домашнем рынке, во Франции, актуальный Clio сейчас стоит 16 900 евро, что эквивалентно примерно 1,64 млн рублей по текущему курсу.