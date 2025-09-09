Иностранцам могут отказать во въезде в Россию из-за нарушений ПДД

Иностранцев могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений ПДД
Российское законодательство предусматривает возможность отказа во въезде на территорию РФ иностранным гражданам, неоднократно нарушавшим правила дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно федеральному закону, регламентирующему порядок въезда и выезда из РФ, иностранцу может быть отказано во въезде, если он в течение трех лет два раза и более привлекался к административной ответственности по различным статьям КоАП, включая те, что касаются нарушений ПДД.
Агентство изучило более десяти постановлений, связанных с нарушениями безопасности дорожного движения. На основании анализа документов был сделан вывод, что иностранным гражданам может быть запрещен въезд в Россию на срок до трех лет за управление автомобилем без действующей диагностической карты, за непредоставление приоритета пешеходам или другим участникам движения, за управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков, за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, а также за другие нарушения.
Ранее польским байкерам закрыли въезд в РФ.