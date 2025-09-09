Кроссовер Jetta VS8 с дизайном не в стиле Volkswagen впервые сняли на фото

Автомобили марки Jetta, известные своим внешним сходством с Volkswagen, традиционно ассоциируются с немецкими моделями. Однако, по мнению эксперта "За рулем" Кирилла Милешкина, последняя новинка - кроссовер VS8, представленный в Китае в конце августа, выделяется оригинальным дизайном и не имеет ничего общего с машинами из ФРГ.

Этот автомобиль, судя по индексу, является флагманом линейки, хотя по размерам практически идентичен VS7: 4629 мм в длину и 2731 мм между осями.

Конструктивной основой VS8 служит проверенная временем платформа MQB, широко применяемая в различных моделях Volkswagen и Skoda, представленных на российском рынке. Задняя подвеска кроссовера выполнена по многорычажной схеме, а привод реализован исключительно на переднюю ось. Двигатель с турбонаддувом серии ЕА211 объемом 1,4 литра обеспечивает мощность в 150 лошадиных сил. Трансмиссия представлена 6-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, а снаряженная масса автомобиля составляет 1468 кг.

Интерьер кроссовера напоминает актуальные модели бренда из Вольфсбурга, которые сами по себе уже приобрели черты китайских автомобилей. Физические клавиши управления практически отсутствуют, селектор коробки передач размещен на руле, а на центральной консоли предусмотрены места для двух смартфонов.

Эксперт считает, что поскольку бренд Jetta официально представлен на российском рынке, можно ожидать, что кроссовер VS8 станет доступен для покупки в РФ в следующем году.

