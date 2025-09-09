В России подешевел кроссовер JAC JS3

Один из самых дешевых в России китайских кроссоверов JAC JS3, стал еще доступнее, сообщает портал «Автоновости дня».

«Возвращение в прейскурант автомобилей 2023 года выпуска сделало версию Luxe с «механикой» и вариатором на 90 тыс. рублей доступнее. У дилеров, судя по объявлениям на классифайдах, «позапрошлогодние» JAC JS3 все еще есть», — сообщает портал.

Отмечается, что цены на JAC JS3 с механической коробкой передач начинаются от 1,8 млн рублей.

Длина JS3 составляет 4345 мм при колесной базе 2560 мм. Под капотом установлен 4-цилиндровый двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 л.с. (150 Нм), привод только передний. В базовой комплектации мотор сочетается с 6-ступенчатой механикой, в более дорогой версии машина оснащена вариатором. В качестве передней подвески применяются стойки McPherson, сзади — скручивающаяся балка.

В начальную комплектацию входят галогеновые фары и светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, кондиционер, механическая регулировка сидений, круиз-контроль.

