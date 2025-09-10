Утилизационный сбор предложили повысить

Крупные автопроизводители предлагают повысить утилизационный сбор и привязать его к мощности двигателя, а не только к объему, сообщают «Известия». Участники рынка считают, что это поможет бороться с «серым» импортом и скорректирует социальное неравенство: сейчас сбор на люксовый BMW и бюджетный Changan одинаков. Представители «Объединения автопроизводителей России» уже направили соответствующие обращения в Минпромторг.

Инициатива крупных автопроизводителей по повышению утилизационного сбора с привязкой к мощности двигателя выглядит вполне логичной и отвечает целям государственной политики в автомобильной отрасли, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Пересмотр системы позволит более справедливо распределять налоговую нагрузку между различными категориями автомобилей: сейчас владельцы люксовых машин и бюджетных автомобилей платят одинаково, что действительно выглядит социально несбалансированным.

Привязка сбора к мощности двигателя также может способствовать борьбе с серым импортом и стимулировать покупку отечественных автомобилей. Для российских производителей, таких как АвтоВАЗ и КАМАЗ, это создаёт более равные условия конкуренции, позволяя укреплять позиции на рынке и развивать производство, полагает эксперт. «Кроме того, инструмент поддерживает общую стратегию государства по модернизации автопарка и развитию безопасных и экологичных транспортных решений. С точки зрения социальной политики, механизм более справедливого распределения сборов поможет снизить нагрузку на владельцев бюджетных автомобилей и направит дополнительные средства на поддержку отрасли и инфраструктуры, что отвечает интересам всей страны», — резюмирует Алексей Иванов.