У российских дилеров появились кроссоверы Jetour T2 российской сборки, сообщают "Китайские автомобили". Судя по указанному в объявлениях VIN-номеру, модели выпускаются на "Автоторе".

Калининградский завод получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Jetour T2 в апреле, но ни "Автотор", ни Jetour официально о старте производства на мощностях отечественного завода не объявляли.

Jetour T2 - среднеразмерный кроссовер длиной 4785 мм и колесной базой 2800 мм. Авто оснащен турбомотором 2,0 литра (245 л.с., 375 Нм), в пару которому можно выбрать 7-ступенчатую роботизированную коробку или 8-диапазонный "автомат". Привод во всех комплектациях полный.

Цены на Jetour T2 в России лежат в диапазоне 3,96 - 4,45 млн рублей (без учета скидок).