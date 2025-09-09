Новый ВАЗ-2106 продают в России: всего 300 км пробега

"Российская газета" в ходе ежедневного мониторинга сайтов объявлений обнаружила в продаже в Чечне уникальный экземпляр - ВАЗ-2106 1991 года выпуска с мизерным пробегом - на одометре "шестерки" всего 300 км. Продавец из Грозного утверждает, что машина сохранилась в первозданном виде, именно такой, какой сошла с конвейера 34 года назад.

Кузов "капсулы времени" окрашен в голубую эмаль "Медео" и смотрится просто отлично, салон выполнен из светлой ткани и не имеет следов эксплуатации. В комплекте с автомобилем идет полный набор сервисной истории, книги по эксплуатации, а также оригинальный набор инструментов.

Под капотом "Жигулей" скрывается 1,3-литровый карбюраторный силовой агрегат мощностью 64 лошадиные силы, агрегатированный 4-ступенчатой механической КПП с приводом на заднюю ось. Колесные диски "обуты" в родную резину МИ-16.

Владелец просит за свою машину баснословную сумму- 5 500 000 рублей, что сопоставимо с ценой нового премиального седана Kia K8.

