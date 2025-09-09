Чем грозит российскому покупателю оживление авторынка

Августовские продажи новых легковых автомобилей достигли рекордного уровня в этом году. Этот факт вселяет надежду на то, что 2025 год окажется более успешным, чем ожидалось изначально.

О том, каковы дальнейшие перспективы рынка и что ждет самих покупателей, рассказал портал "Автовзгляд".

Согласно информации "Автостата", в августе в России наблюдался рост продаж новых легковых автомобилей по сравнению с июлем на 1,3% (122 235 единиц).

По мнению исполнительного директора аналитического агентства Сергея Удалова, оживлению на рынке способствуют скидки от дилеров, снижение ключевой ставки Банком России и субсидии на автокредиты от производителей. В то же время он выразил мнение, что у людей есть понимание того, что цены в течение долгого времени не будут снижаться, а значит, стоит делать выбор уже сейчас, пока стоимость в прайс-листах не выросла вновь.

В то же время в долгосрочной перспективе ни один дилер или представительство не собирается сдавать завоеванные позиции. Эксперты уверены, что как только ситуация с продажами стабилизируется, все скидки исчезнут, и цены вновь взлетят до небес. А это неизбежно произойдет, поскольку люди вынуждены обновлять свой автопарк в виду его старения, несмотря на любые трудности, тем более что ожидать возвращение ушедших брендов, как стало понятно за последнее время, пока не стоит.

Выход из текущей ситуации, вероятно, заключается в дальнейшем снижении ключевой ставки, поскольку автокредит остается основным двигателем торговли.

