Белорусские дилеры начинают прием заказов на Belgee X80 PHEV

Как стало известно редакции Quto, принимать предзаказы 16 автосалонов по всей стране начнут 15 сентября, притом первые 440 клиентов получат специальные сувениры. Полноценные продажи начнутся до конца сентября. Покупателям предложат единственную, но богато оснащённую комплектацию MAX.

Габариты новинки — 4740×1 905×1685 мм, а размер колёсной базы — 2755 мм. Объём багажника вариьируется от 482 до 1182 литров, а величина клиренса — 172 мм.

Важно, что Belgee X80 PHEV использует продвинутую последовательно-параллельную схему. В комбинированном цикле запас хода автомобиля составляет более 940 км.

Гибридная силовая установка включает полуторалитровый атмосферный двигатель (112 л.c.) и электрический мотор (218 л.с.). Для питания последнего установлена батарея на 19,1 кВт·ч.

Кстати, в Белоруссии большой Geely Preface подешевел до уровня Lada Vesta. Об этом редакции Quto рассказал один из минских дилеров китайской марки.