В России идет подготовка к выпуску трех новых Lada Vesta

По информации портала RCI News, осенью 2025 года АвтоВАЗ начнет серийное производство трех новых модификаций Lada Vesta: CNG, Sport и "ПФА".

Речь идет о версии Vesta CNG, работающей на метане, комплектации "ПФА" (полнофункциональный автомобиль с климат-контролем, системой бесключевого доступа и расширенным набором опций), а также спортивной версии Vesta Sport с модернизированным двигателем 1.8 Evo и 6-ступенчатой механической коробкой WLY.

Сроки запуска неоднократно переносились. Изначально планировалось, что Vesta CNG выйдет в феврале-марте 2025 года, версия ПФА появится в мае-июне, а Vesta Sport - летом. Однако теперь, по данным источников на АвтоВАЗе, в Lada Sport и в дилерской сети, старт серийного выпуска ожидается в период с сентября по ноябрь:

• Vesta CNG - сентябрь-октябрь;

• Vesta ПФА - октябрь-ноябрь;

• Vesta Sport - ноябрь.

