Как изменился рынок авто в Калининградской области

В Калининграде за месяц подорожали автомобили с пробегом. Однако этот общий тренд скрывает разнонаправленные движения в разных ценовых и брендовых сегментах.

«Цены на вторичном авторынке Калининградской области за месяц выросли на 7 % до 1,98 млн рублей», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

Несмотря на общий рост, аналитики отмечают, что многие продавцы по-прежнему переоценивают свои автомобили, что замедляет реальные темпы продаж. При этом ряд популярных моделей показал значительное снижение стоимости. Средняя цена российских автомобилей с пробегом составила 701 тысячу рублей, уточняет «КП-Калининград».

