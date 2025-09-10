Российские автозаводы попросили перекрыть импорт иномарок

Российские автопроизводители «КамАЗ», ГАЗ и «Соллерс» предложили ужесточить методику расчета утильсбора — вместо объема двигателя учитывать его мощность. Также компании хотят ограничить льготы при ввозе иномарок на физлиц. Цель — перекрыть легальный канал импорта автомобилей в РФ для малообеспеченных и богатых слоев граждан. По оценкам агентства «Автомаркетолог», в результате этой инициативы и без того заоблачные цены на автомобили подскочат на 22—40%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Объединение автопроизводителей России» (ОАР) направило письмо в Минпромторг с просьбой изменить правила исчисления утилизационного сбора на иномарки, а также с предложением перекрыть импорт иномарок частным лицам, ввозящим машины по льготным тарифам. С содержанием письма ознакомилась «Газета.Ru».

Обращение на имя министра Антона Алиханова подписали глава «КамАЗа» (по совместительству председатель совета ОАР) Сергей Когогин, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и гендиректор группы Sollers (выпускает УАЗ и LCV модели на основе старых JAC) Николай Соболев. Аналогичные письма направлены председателю комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову и председателю комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиру Гутеневу.

В обращении ОАР подчеркивается, что утильсбор — одна из самых эффективных мер защиты внутреннего рынка и стимулирования инвестиций в отрасль. При этом

система расчета платежа исходя из типа и объема двигателя автомобиля устарела,

считают в ассоциации. За последние годы широкое распространение (особенно среди китайских машин) получили турбо-двигатели, которые при небольшом объеме имеют высокую мощность. Кроме того, на рынке растет и количество гибридных машин с ДВС незначительного объема.

В результате одинаковым утильсбором облагаются автомобили кардинально разных ценовых категорий, если они имеют сравнительно небольшой объем двигателя, говорят автопроизводители.

«Например, бюджетный седан Changan Alsvin с рекомендуемой розничной ценой 1,85 млн рублей и объемом двигателя 1,48 л (мощность 98 л.с.) облагается утильсбором в размере 677,4 тыс. рублей.

Такой же размер утилизационного сбора предусмотрен для автомобиля BMW Х3

с рекомендуемой розничной ценой 8 млн рублей и объемом двигателя 1,99 л (мощность 255 л.с.)», — подсчитали авторы инициативы.

В связи с этим в ОАР предлагают связать расчет утильсбора не с объемом двигателя, а с его мощностью.

В ассоциации уверены, что изменения в расчетах утильсбора нужны и для борьбы с «серым» импортом иномарок через физлиц, для которых действуют льготы на автомобили с двигателем объемом менее 3 л. Так, постановление правительства №1291 предусматривает ставки в 3,4 тыс. рублей при ввозе нового автомобиля и 5,2 тыс. рублей при ввозе машины с пробегом старше трех лет.

Насколько вырастут цены

Инициатива российских автозаводов приведет либо к полной замене при растаможке коэффициента объема двигателя на мощность мотора, либо к добавлению мощности как отдельного критерия при расчете утильсбора, предупредила директор консалтингового агентства «Автомаркетолог» Татьяна Акимова. Если поправкам дадут зеленый свет, то физлица будут платить такой же огромный утильсбор, как и юрлица.

«Разница колоссальная — вместо нынешних 3,4—5,2 тыс. рублей для физлиц будет прибавка в сотни тысяч рублей, а по некоторым моделям — до нескольких миллионов к таможенной стоимости», — полагает Акимова.

В «Автомаркетологе» подсчитали, что для массовых автомобилей (с моторами 1.5—2.0), которые покупают небогатые граждане,

цены вырастут на 15—22%.

И это при том, что сейчас средняя цена в этом сегменте уже слишком высокая — 2,5—3 млн рублей.

Иномарки с моторами от двух до трех литров (сейчас стоят в среднем 4-5 млн рублей) рабочего объема скакнут в цене на заградительные 30—40%, подсчитали в консалтинговой компании.

Акимова напомнила, что глава министерства Антон Алиханов уже поддерживал идею закрыть лазейки льготного импорта для физлиц по мощным машинам: для автомобилей свыше 160 л. с., ввозимых «для личного пользования», льготные ставки планируют заменить коммерческими.

Дилеры в шоке

Опрошенные «Газетой.Ru» дилеры отмечают, что введение заградительных барьеров на иномарки для частников повлечет подорожание и тех автомобилей, которые производятся внутри страны или импортируются крупными автокомпаниями.

«Дополнительные налоги и сборы, которые лягут на конечного клиента, не создают возможность свободной конкуренции между автомобилями. В случае запрета ввоза на физлиц и увеличения утильсбора за мощность

цены на ряд моделей будут увеличены на 2 млн рублей,

например, на всем известный бренд Li Auto или Aito Seres», — рассказал «Газете.Ru» директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

В «Рольфе» инициативу ОАР назвали логичным процессом, отметив, что критерием сегмента автомобиля является не литраж, а количество лошадиных сил. В «Авилоне» добавили, что при корректировках ввоза «серого» импорта рынок новых машин увидит новое цунами роста цен.

«В результате цены увеличатся на 800 тыс. рублей и выше в зависимости от мощности автомобиля. Инициативу изменить правила ввоза оцениваем как своевременную», — заявил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев.

Что ждет рынок

В ответ на запрос «Газеты.Ru» Минпромторг заявил, что получил обращение автопроизводителей и рассмотрит его.

«Указанное обращение поступило в Минпромторг России и будет рассмотрено в установленном порядке», — заявили в пресс-службе.

В группе «ГАЗ», компаниях «Соллерс» и «КамАЗ» не стали комментировать свои инициативы.

«Нам нечего комментировать. Эти инициативы касаются легковых автомобилей. По грузовикам ничего не меняется», — заявили «Газете.Ru» в «КамАЗе».

Исполнительный директор ОАР Игорь Коровкин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что главная цель изменений — заставить платить больше тех, кто покупает дорогие иномарки.

«Главное — чтобы платили больше те, кто берет дорогой автомобиль.

Сегодня складывается ситуация, когда автомобиль дешевый, а платить приходится больше. Схем много. Мы с министерством пытаемся правильно выстроить позицию. Сами изменения будут вноситься в постановление правительства», — анонсировал грядущие события Коровкин.

По его словам, изменения в льготном ввозе машин на физлица не должны вызывать отторжения у людей, однако «кто-то все равно будет обижен», предупредил исполнительный директор ОАР. Он прогнозирует рост цен на уровне инфляции или чуть меньше после реализации этой инициативы.

«Структура рынка не поменяется. Другое дело, что инициатива может уменьшить «серый» рынок и параллельный импорт из-за имеющихся лазеек», — считает Коровкин.

Льготы и неактуальная система расчета утильсбора привели к росту автомобилей, ввозимых непосредственно на физлиц, заявили в ОАР. Речь идет, в частности, о дорогих люксовых машинах с небольшим объемом турбо-двигателя, а также с электро- и гибридными силовыми установками.

«Если в 2024 году (помесячно) доля автомобилей, ввозимых в РФ на физических лиц, в общем объеме импорта составляла от 31 до 50%, то в 2025 году (помесячно) — от 50 до более чем 70%», — указывают в ассоциации.

Как итог — бюджет недополучает большие денежные суммы, которые могли бы поступать благодаря утильсбору, заверили главы российских автозаводов.

Расчет утильсбора исходя из мощности двигателя должен помочь решить проблему и поддержать автопроизводителей, говорится в письме. В ассоциации считают, что для устранения «лазеек» изменения должны распространиться на физлиц, которые ввозят машины для личного пользования. Льготы же следует сохранить только при ввозе массовых автомобилей мощностью до 160 л.с.

Что будет с «серым» импортом

В «Авилоне» считают, что в результате нововведений объемы «серых» поставок автомобилей заметно просядут.

«Продажи машин с льготным утильсбором осуществляются «конвейерным» способом: достаточно зайти на классифайд и выбрать автомобиль. Это превратилось в схему ухода от налогов для коммерческих структур.

Осуществлять сделки, минуя полноразмерные пошлины, будет сложно»,

— заявил Ренат Тюктеев.

По его словам, вероятность занизить мощность авто в таможенной декларации ничтожна, так как эта информация содержится в открытых источниках на сайтах производителей. По подсчетам «Авилона», объемы серого рынка снизятся на 10—15% или даже больше.

Андрей Ольховский из «Автодома» считает, что в России пора менять подход к импорту автомобилей полуофициальными или неофициальными поставщиками, которые не могут обеспечить послепродажное обслуживание. Однако предлагаемые меры вряд ли будут эффективны в борьбе с ними, считает дилер.

«Бизнес, который активно ввозил автомобили на физлиц по «серой» схеме, найдет новые лазейки. Заградительный путь, который сейчас пытаются установить, — это лишь айсберг всей проблемы, которая появилась в 2022 году. Ее надо решать комплексно и искать новые подходы с учетом текущих реалий», — заявил Ольховский.

В «Рольфе» напомнили, что покупатели «серых» иномарок не защищены законом.

«На реализацию этого товара не распространяется закон о защите прав потребителей. То есть интересы клиента никак не защищены с точки зрения гарантии на товар и юридической чистоты этой сделки», — заявил директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.