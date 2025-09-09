На трассе М-12 начали появляться камеры фиксации нарушений

Как сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артём Григорьев, в 2024 году на одном конкретном отрезке магистрали произошло четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, а в 2025-м этот участок «отличился» тремя авариями, где было восемь пострадавших.

© Quto.ru

Как уточняет «КП Владимир», этот участок — 550-метровый отрезок между 106 и 107 километрами М-12 на территории Петушинского района возле деревень Репихово и Молодино. И там вскоре появится камера фиксации нарушений.

При этом перевозчик Евгений Федотов заявил редакции Quto, что это будет первая действительно работающий комплекс, а нынешние «световые балки» — лишь имитация. Аналогичную информацию предоставил телеграм-канал «Трасса М-12 ДПС».

В госкомпании «Автодор», что выступает оператором платной магистрали М-12 «Восток», эту информацию комментировать отказались, порекомендовав направить запросы региональным управлениям ГАИ, через которые проходит трасса.

Между тем, участок трассы М-3 «Украина» стал платным на 85 лет, но тарифы на проезд пока не опубликованы.