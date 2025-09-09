В России продают Toyota RAV4 1997 года без пробега

Весьма редкий и уникальный образец удалось обнаружить "Российской газете" на одной из площадок объявлений в Москве.

Продавец из Москвы выставил на продажу свой кроссовер Toyota RAV4 1997 года выпуска с пробегом всего 440 километров. За все время с момента покупки автомобиль находился в руках одной семьи и большую часть своей жизни простоял в теплом паркинге, изредка покидая его стены для проведения планового ежегодного ТО.

Японская "капсула времени" выглядит безупречно - на окрашенном в синий металлик кузове нет ни единого скола, за исключением маленькой царапины на пластиковом бампере, а салон, выполненный в ярких тонах, смотрится как новый.

Под капотом машины скрывается один из самых надежных силовых агрегатов Toyota - 2,0-литровый мотор с индексом 3S-FE мощностью 135 лошадиных сил. В тандеме с ним трудится 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия с приводом на все четыре оси.

