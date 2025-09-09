Стареющий Lexus IS опять обновлен

Компания Toyota в очередной раз обновила среднеразмерный премиальный седан Lexus IS: изменено оформление передка, сильно перекроен салон, улучшена управляемость. В продаже обновлённый Lexus IS появится в начале 2026 года.

Lexus IS третьего поколения выпускается с 2013 года, в 2020 году он пережил первую комплексную модернизацию и был формально переведён Тойотой в четвёртое поколение, но на самом деле это всё тот же «третий» Lexus IS — платформа и кузов принципиально не изменились. Минувшим летом в Японии был представлен прощальный Lexus IS 500 Climax Edition с 5,0-литровым атмосферным V8, но младшие версии, как выяснилось, продолжат карьеру — сегодня представлен «новый» Lexus IS, точнее во второй раз модернизированный старый.

Обновлённый Lexus IS проще всего идентифицировать спереди, где появилась новая, более широкая радиаторная решётка и щель между ней и капотом (прежде её не было), фары при этом не изменились. Боковые решётки в переднем бампере имеют прежнюю форму, но новый рисунок сетки, как у центрального «гриля». Эмблема переехала с центральной решётки на горизонтальную планку перед капотом. Обновлён дизайн колёсных дисков — 18- либо 19-дюймовые. У версии с пакетом F Sport на крышке багажника появился новый спойлер чёрного цвета. Новый передний бампер увеличил габаритную длину седана на 10 мм до 4720 мм, прочие ключевые размеры не изменились: ширина — 1840 мм, высота — 1440 мм, колёсная база — 2800 мм.

Салон обновлён более радикально, здесь изменён в том числе дизайн дверных карт и дверных ручек. Передняя панель полностью новая, хотя по форме напоминает старую. Круглые боковые воздуховоды уступили место сложным, условно пятиугольным дефлекторам. Центральные воздуховоды лишились аналоговых часов, стали меньше и слегка съехали вниз, чтобы уступить место новому 12,3-дюймовому мультимедийному экрану (прежде был максимум 10,3-дюймовый). Приборный экран тоже новый, 12,3-дюймовый — прежний стильный щиток с фиксированной круглой центральной секцией, позаимствованной в своё время у культового суперкара Lexus LFA, к сожалению, отправлен в отставку. Для нового приборного экрана предусмотрены несколько вариантов отображения ключевых данных, в том числе с ленточным тахометром.

Центральная консоль тоже новая, с очень стильным физическим блоком микроклимата, под ним разместилась полка с беспроводной зарядкой для смартфона, прежде занятая клавишами включения подогрева руля и сидений — эти клавиши сместились вглубь салона за рычаг селектора АКП, где прежде находилась довольно бестолковая сенсорная панель — её больше нет. В отделке центрального тоннеля использован новый материал типа «кованый бамбук» — аналог кованого карбона, только с волокнами натурального бамбука. Топовая аудиосистема Mark Levinson насчитывает 17 громкоговорителей.

Шасси Lexus IS тоже подверглось лёгкой ревизии. Новый электроусилитель руля с переменным передаточным отношением, как сообщается, обеспечивает лучшую обратную связь и позволяет поворачивать руль на меньший угол на перекрёстках и в крутых поворотах. Новые электромагнитные исполнительные механизмы в адаптивной подвеске AVS (Adaptive Variable Suspension) обеспечивают одновременно более точную управляемость и улучшенную плавность хода. Значительно расширен функционал комплекса электронных ассистентов водителя Lexus Safety System +, рутинная езда в городских пробках станет менее утомительной и более безопасной — в частности, электроника предупредит о приближающемся курьере-велосипедисте даже в ночное время.

На данный момент Lexus IS заявлен только в двух моторных вариантах — IS 350 (задний либо полный привод) и IS 300h (задний привод), их характеристики пока не раскрыты. Для справки скажем, что на доресталинговом Lexus IS 350, который будет продаваться в Японии до конца сентября, 3,5-литровый атмосферный V6 2GR-FKS выдаёт 318 л.с. и 380 Нм. Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» в сочетании с задним приводом и 6-ступенчатый в сочетании с полным приводом. Гибридный Lexus IS 300h оснащён 2,5-литровой атмосферной «четвёркой» 2AR-FSE (178 л.с., 221 Нм) и электромеханическим вариатором, в который вживлён тяговый электромотор (143 л.с., 300 Нм).

Цены на обновлённый Lexus IS пока не объявлены, дореформенный седан стоит в Японии от 4 810 000 иен (2,61 млн рублей в переводе по текущему курсу).