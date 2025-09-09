Незастрахованные по ОСАГО водители получат штрафы в автоматическом режиме

Возможность выявления на дорогах машин, незастрахованных по ОСАГО, с помощью автоматических камер стремительно приближается. Правительство дало положительный отзыв на внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Правда, с некоторыми оговорками.

Напомним, что история с введением контроля с помощью камер за наличием ОСАГО на автомобили длится уже давно. Но причин для переноса сроков ввода такой системы много. Одна из них - техническая. Взаимодействие информационных ресурсов. Вторая - правовая. Вот именно вторую причину решает новый законопроект, одобренный правительством.

Дело в том, что по ныне действующему закону, если водитель без страховки проехал несколько раз под камерами, то он должен получить соответствующее количество штрафов, что не совсем справедливо. Именно поэтому и были разработаны поправки в КоАП, согласно которым автовладелец получит только один штраф в сутки (800 рублей), под сколькими камерами бы он ни проехал.

Однако в следующие сутки он может получить второй штраф. И это уже будет штраф за повторное нарушение - от 3 до 5 тысяч рублей.

В официальном отзыве на законопроект предлагается незначительно доработать внесенный законопроект. Поскольку, согласно ему, проехав за одни сутки под двумя камерами в течение суток, автовладелец может получить два штрафа: за первое и повторное нарушение. Правительственные поправки убирают такую возможность.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, страховщики неоднократно подтверждали свою готовность к запуску проверок наличия договоров ОСАГО с использованием дорожных камер.

- Мы рассчитываем, что данная мера окажет благоприятное влияние на ситуацию на дорогах в целом. В свою очередь, снижение доли автовладельцев без полисов положительно скажется на защищенности остальных участников дорожного движения, то есть появится гарантированная возможность урегулировать все вопросы по возмещению ущерба со страховой компанией, а в ряде случаев обойтись без вызова сотрудников ГИБДД, воспользовавшись Европротоколом. При этом снизятся нагрузки на сотрудников дорожной полиции и суды. Проверка по камерам наличия полиса также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется "доплачивать" за тех, кто ездит без полиса", - добавил глава РСА.

В свою очередь глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин рассказал, как это будет работать. Если изначально предполагалось в качестве эксперимента проверять только тех, кто нарушил Правила дорожного движения, то теперь будет проверяться весь поток. Но штраф не будет выноситься сразу.

- Машина попадает в поле зрения камеры, она фотографируется, - говорит Михаил Галушин. - Это происходит многократно.

Информационная система ГИБДД взаимодействует с информационной системой страхования, оператором которой выступает НСИС. Сопоставляется номер авто на фотографии с наличием договора ОСАГО в системе. При наличии договора ОСАГО фотография удаляется. При отсутствии договора страхования будет происходить запрос в информационную систему страхования на следующий день, чтобы исключить ошибку с необоснованным наложением штрафа. Такая ошибка может быть связана, например, с более поздней загрузкой полиса ОСАГО в систему при оформлении его в бумажном виде. А также с оформлением краткосрочных полисов.

Но есть нюансы. Система быстро не заработает. Во-первых, после заключения правительства документ должен быть внесен в Госдуму, которая рассмотрит его в трех чтениях. Во-вторых, в отзыве правительства говорится, что необходимо установить отлагательный срок вступления в силу закона в связи с необходимостью завершения модернизации специального программного обеспечения "Паутина". А также отработки механизма привлечения к административной ответственности и решения организационных вопросов, связанных с доступностью услуг страхования.

В общем, когда заработают камеры на выявление незастрахованных автовладельцев - пока неизвестно. Но один из основных шагов в этом направлении сделан.