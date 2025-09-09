Changan готовится вывести на домашний рынок модернизированный CS55 Plus

Компания Changan готовится вывести на домашний рынок модернизированный паркетник CS55 Plus. Модель преобразилась как снаружи, так и внутри. Кроме того, было улучшено оснащение.

На сертификационных снимках кроссовер Changan CS55 Plus с новым дизайном засветился еще в апреле. Первые официальные изображения производитель распространил в августе, а публичную премьеру паркетник справил в конце того же месяца на автосалоне в Чэнду. Тем не менее продажи пока не стартовали, так что Changan продолжает подогревать интерес к модели – опубликована еще одна порция фирменных фото.

Напомним, марка считает преобразившийся CS55 Plus моделью следующего, уже четвертого по счету поколения. Хотя на самом деле это лишь очередной рестайлинг «второго» кросса, который в строю с 2021 года. Предыдущую модернизацию на родине провели в 2023-м – такую пятидверку и отнесли к третьей генерации.

Как бы то ни было, Changan CS55 Plus сменил имидж – у него теперь более солидная внешность. Кроссоверу достались вертикальные блоки фар с интегрированными C-образными диодными ДХО, новая безрамочная радиаторная решетка и другие бамперы. Задние фонари сделали в виде единой плашки. Длина рестайлингового Плюса равна 4550 мм, что на 11 мм больше по сравнению с местным предшественником. Колесная база – прежние 2656 мм.

Салон полностью новый. Тут иные передняя панель, руль, центральный тоннель, карты дверей и кресла (переднее пассажирское – еще и с откидной подставкой для ног). Вместо раздельных экранов приборки и мультимедиа установили табло, причем оно состоит из разномастных дисплеев (10,25 и 14,6 дюйма соответственно). За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования также заявлены панорамная крыша, беспроводная зарядка, штатный видеорегистратор и комплекс улучшенных водительских ассистентов.

Преобразившийся Changan CS55 Plus будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 с новой системой непосредственного впрыска, которая работает под давлением до 500 бар. Двигатель выдает 192 л.с. и 310 Нм. Аналогичный турбомотор недавно обрел и прежний паркетник в КНР, такой SUV укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями – вероятно, робот перешел и на Плюс с новым дизайном. Дореформенный CS55 Plus на родине еще можно купить со старым турбодвигателем 1.5 мощностью 188 л.с. (300 Нм) и 7DCT, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на базе атмосферника 1.5. Привод в любом случае только передний.

В Китае новый Changan CS55 Plus стартует в ближайшее время. Что же касается России, то у нас до сих представлена модель образца 2021 года. Причем в 2024-м модель в РФ переименовали в Uni-S. Ну а неделю назад стало известно о том, что Uni на российском рынке выделили в отдельный бренд.