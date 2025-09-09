Продажи новых машин в Москве упали

В августе 2025 года в Москве было зарегистрировано 14,3 тысячи новых автомобилей, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые восемь месяцев в столице было продано 95,6 тысячи машин, что составляет 12,4% от общего объема продаж по всей России.

© Российская Газета

Как отмечает глава агентства "Автостат" Сергей Целиков, Москве удается сохранять статус крупнейшего автомобильного рынка страны (12,4% от всего объема продаж).

В августе Geely возглавила список лидеров - реализовано 1449 машин марки. Второе место занял Haval с 1374 авто, а третье - Belgee (1360 единиц). Далее расположились: Lada (866 штук), Chery (789 штук), Toyota (578 штук), Changan (519 штук), BMW (459 штук), GAC (444 штуки) и Hongqi (443 штуки).

Среди моделей наибольшим спросом пользовался Belgee X50, проданный в количестве 871 экземпляра. Этот кроссовер сместил Geely Monjaro с лидирующей позиции на второе место (656 штук).

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит российскому покупателю оживление авторынка.