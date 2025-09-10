В России можно купить новый Renault Duster: по цене Geely Monjaro

У одного из столичных дилеров "Российская газета" обнаружила в наличии кроссовер Renault Duster 2025 года выпуска. Автомобиль представлен в гибридном исполнении и стоит очень дорого.

У "Дастера" указан VIN, который соответствует машинам Renault, выпускаемым во Франции. Однако кроссовер может иметь лишь две прописки - Румыния и Турция. Скорее всего в продаже представлен именно турецкий вариант.

Renault Duster укомплектован системой типа "мягкий гибрид", где трёхцилиндровому ДВС объемом 1,2 литра и мощностью 130 л.с. на старте помогает 48-вольтный стартер-генератор. Привод - полный.

В составе комплектации указаны: камера заднего вида, цифровая приборная панель, климат-контроль, круиз-контроль, датчик мертвых зон, подогрев сидений и руля, 18-дюймовые колеса.

За автомобиль уплачен коммерческий утильсбор, и "Дастер" готов к постановке на учет.

Смущает разве что только цена - 4 303 000 рублей. В России более крупный и просторный Geely Monjaro, укомплектованный мотором 2,0 литра, классическим "автоматом" и системой полного привода, стоит от 4,55 млн рублей, а со скидками кроссовер можно купить и вовсе за 3,84 млн рублей.