Дефицит мощных двигателей не грозит: Mercedes продолжит выпускать V12

На полях Мюнхенского автосалона технический директор Mercedes-Benz Маркус Шефер заявил, что компания продолжит выпускать моторы V12, несмотря на ожидаемое введение строгих ограничений по выбросам вредных веществ. Об этом сообщает издание Autocar.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности адаптации двенадцатицилиндровых двигателей под новые экостандарты, Шефер подтвердил, что это будет сделано, но отказался раскрывать детали.

Компания планирует продлить эксплуатацию таких силовых агрегатов до следующего десятилетия. Согласно информации издания, V12 будут предлагаться только для некоторых моделей и на определенных рынках. Кроме того, топ-менеджер сообщил, что Mercedes работает над созданием совершенно нового V8.

В настоящее время компания придерживается стратегии сохранения ДВС до тех пор, пока это разрешено регуляторными нормами в различных регионах и пока существует спрос со стороны потребителей.

