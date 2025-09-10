Стоимость авторемонта в России с начала года выросла на 15%

В России с начала текущего года стоимость ремонта машин повысилась на 15%. Об этом «Газете.Ru» рассказала сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

По словам эксперта, основным фактором роста цен стало увеличение стоимости запасных частей, цены на которые продолжают расти на протяжении нескольких лет из-за дефицита на рынке и проблем в логистических цепочках. Также на конечную стоимость влияет повышение арендной платы за помещения автосервисов, рост расходов на оплату труда сотрудников и общее содержание станций технического обслуживания.

В настоящий момент средняя сумма, которую оставляет автовладелец в сервисе, составляет от 23 до 25 тысяч рублей. Этот показатель превышает значения прошлого года. Турсунова отметила, что такой рост среднего чека отражает две основные тенденции. Первая — это общее удорожание комплектующих и работ. Вторая — смена поведения клиентов. Сейчас автомобилисты чаще соглашаются на более сложные и дорогостоящие виды ремонта, поскольку хотят максимально продлить срок эксплуатации своих машин.

Таким образом, увеличение средних расходов на ремонт связано не только с объективным ростом себестоимости услуг, но и с более ответственным подходом автовладельцев к техническому обслуживанию.

Эксперт подчеркнула, что автопарк в стране продолжает стареть, стоимость расходных материалов будет постепенно увеличиваться, а операционные затраты бизнеса — оставаться высокими. В совокупности эти факторы будут удерживать цены на ремонт автомобилей на повышенном уровне.