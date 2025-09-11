Hyundai представил «космический» Concept Three

На автосалоне в Мюнхене Hyundai представил первый концепт компактного электрокара под суббрендом Ioniq. Уже в следующем году он может переродиться в серийный автомобиль, который будет выглядеть почти идентично. О технической части информации пока нет, но ожидаются двухмоторная установка и запас хода более 600 километров.

© Motor.ru

«Товарной» версии шоу-кара прочат имя Ioniq 3. Модель будет нацелена на рынок Европы, где и будет производиться. Длина автомобиля составит 4288 миллиметров, что сделает его соперником нового Volkswagen Golf на электричестве.

Hyundai описывает концепт как «аэрохэтчбек» со «скульптурным» кузовом. У него почти вертикальная дверь багажника и пиксельные элементы — фирменная «фишка» Ioniq — установленные на передней и на задней панели. Со стальным серым цветом контрастируют стекла и колесные диски с декором лимонного оттенка.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

В оформлении салона тот же желтый колер переплетается с розовым в мягких градиентах. Большого тачскрина на передней панели нет: вместо него водитель может настроить панель из нужных ему виджетов.

Ковшеобразные сиденья обиты экологичными материалами, включая текстиль из океанических отходов и алюминиевую пену. Для Concept Three придумали собственный аватар — это г-н Пикс, раскрывающий секреты электрокара и предлагающий повзаимодействовать с некоторыми элементами дизайна.

Вероятно, компактный Ioniq 3 получит не 800-вольтовую, а 400-вольтовую архитектуру, как у Kia EV4. На выбор будут представлены установки с одним либо двумя электромоторами, а максимальный запас хода составит порядка 630 километров.