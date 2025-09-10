В Березниках открылось движение транспорта по новой круговой развязке

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 9 сентября, открыл движение по новой круговой развязке в городе Березники, рядом с микрорайоном Новожилово. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

Глава Прикамья дал старт на новом участке автотрассы грузовому автотранспорту. Дмитрий Махонин подчеркнул, что строительство круговой развязки является одним из этапов дальнейшего развития транспортного сообщения в регионе.

- Дорога, которую ввели сегодня в эксплуатацию, уменьшит нагрузку на северные районы края, на весь Березниковско-Соликамский промузел, - сказал губернатор. - Эта автотрасса даст возможность быстрого и безопасного перемещения грузов из этих районов. Также благодаря возведению этой дороги поездки по ней станут более комфортными и безопасными.

Новая круговая развязка находится на участке автодороги Пермь-Березники с 176-го по 178-й километры, где шла капитальная реконструкция трассы. Сейчас подъездные пути к развязке расширены с 2 до 4 полос.

Всего было отремонтировано 2,8 километра дороги. Кроме расширения подъездных полос к развязке, здесь установили 8 труб для пропуска воды и разделительные блоки.

Также на этом участке возведены 4 остановочных пункта, оборудованные павильонами. Помимо того, появились 16 светофоров, есть видеокомплексы для фиксации движения по трассе. По данным строителей, всего здесь установлено более 200 дорожных знаков и 98 опор дорожного освещения, проделано много другой работы.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил Благодарственными письмами от своего имени начальника производственного участка Артака Назаряна, дорожного рабочего Руслана Нуриахметова и инженера проектов Александра Симонова.