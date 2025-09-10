Как часто камеры смогут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Правительство сейчас обсуждает законопроект, который установит, как часто можно выписывать штрафы, если отсутствие полиса ОСАГО зафиксировано комплексами фиксации нарушений. В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) предлагаемую частоту фиксации недобросовестных водителей – не чаще одного раза за каждые сутки – считают справедливой.

Сейчас, согласно российскому законодательству, за езду без полиса ОСАГО водителю придется заплатить 800 рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастает, достигая 3-5 тысяч рублей.

Законопроектом предлагается дополнить статью 12.37 КоАП примечанием:

Собственник транспортного средства не будет подвергаться административной ответственности за второе и последующие случаи неисполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности в течение суток, если эти нарушения были зафиксированы работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами с функциями фото- и видеосъемки.

До 1 ноября 2025 года представителям правительства РФ, Банка России, МВД РФ, профильных комиссий Госсовета и органов исполнительной власти необходимо принять меры по запуску дорожных камер.

Между тем, стоимость ОСАГО хотят считать по-новому: в Банке России выступили за учёт рисков мошенничества.