У Mercedes-Benz EQS подрастет запас хода

Прототип «электрички» немецкой марки, оснащённый новым тяговым аккумулятором, смог проехать 1205 км пути на одной зарядке в реальных условиях.

Полностью «зелёный» большой лифтбек Mercedes-Benz EQS был рассекречен в 2021 году, а обновлён в апреле 2024-го. На европейском рынке дела у модели идут не очень: за первую половину 2025-го дилеры немецкого бренда реализовали всего 2070 экземпляров, что на 29% меньше, чем в январе-июне прошлого года. Тем не менее, марка, вероятно, в ближайшее время не будет отказываться от флагмана «розеточного» семейства.

Отметим, нынешний Mercedes-Benz EQS оснащается тяговой батареей ёмкостью 118 кВт*ч (до рестайлинга – 108,4 кВт*ч). Сейчас максимальный запас хода при движении на одной зарядке составляет 683–822 км (в зависимости от модификации) при расчёте по циклу WLTP, тогда как у дореформенной версии показатель варьировался в диапазоне от 635 до 717 км. В дальнейшем показатель, очевидно, может ещё вырасти.

Дело в том, что немецкий производитель испытывает новую твердотельную батарею: она установлена в тестовом прототипе лифтбека EQS. Как рассказали инженеры Mercedes-Benz, такая пятидверка проехала без остановок для подзарядки из Штутгарта (Германия) через Данию в Мальмё (Швеция). В компании рассказали о том, что общее расстояние без подзарядки составило 1205 км, при этом у «электрички» по завершении маршрута ещё остался запас хода на 137 км пути.

Сообщается, что маршрут движения электромобиля проходил по автомагистралям A7 и E20. При этом путь был рассчитан с учётом особенностей рельефа, дорожного движения, температуры окружающей среды. А ещё таким образом, чтобы Mercedes-Benz EQS избежал паромных переправ.

Известно, что слегка модернизированная пятидверка получила твердотельную тяговую батарею, которая была создана в сотрудничестве с Mercedes-AMG High Performance Powertrains, технологическим центром Формулы-1 компании в Бриксворте (Великобритания) и с использованием литий-металлических элементов от американского производителя Factorial Energy (они созданы по технологии FEST – Factorial Electrolyte System Technology).

Пресс-служба производителя рассказала о том, что полезный запас энергии в аккумуляторе был увеличен на 25%, при этом его вес и размер остались сопоставимыми с нынешней батареей EQS. Известно также, что энергоэффективность удалось увеличить за счёт пассивного охлаждения воздушным потоком.

По словам технического директора по разработке и закупкам Mercedes-Benz Маркуса Шефера, компания задалась целью по внедрению соответствующих технологий в серийное производство к концу текущего десятилетия. Он отметил, что это будет «новый уровень ассортимента и комфорта» для клиентов бренда.

