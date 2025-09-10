В Новосибирске выставили на продажу 76-летний Lincoln Continental

В Новосибирске выставили на продажу раритетный Lincoln Continental. С авто 1940-х годов выпуска владелец готов расстаться за 1 600 000 рублей, сообщает BFM-Новосибирск.

© Bfm.ru Новосибирск

В описании указано, что Lincoln Cosmopolitan Limousine на самом деле был выпущен в 1949 году. Длина 6,5 метров, 280 л.с., автоматическая коробка передач, задний привод. Пробег всего 60 тысяч километров. Внутри салона мягкие диваны, на полу ковер.

«Данная модель выпускалась с 1949 по 1951 год и являлась флагманской в модельном ряде. Автомобиль находился в частной коллекции. Заводится, едет, для постоянной эксплуатации нужно провести техобслуживание», — сообщил владелец.

Также отметил, что ПТС на автомобиль нет. В розыске Lincoln не числится, ограничений тоже нет.

Продавец готов организовать бюджетную доставку автовозом по России. Также рассматривает обмен.