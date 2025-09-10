Составлен список самых продаваемых моделей ушедших брендов в РФ

Начиная с 2022 года многие автобренды объявили о своем уходе из России, однако несмотря на прекращение официальных поставок продажи их машин продолжаются благодаря параллельному импорту. Самой популярной иномаркой по итогам августа стала Toyota - машины этого бренда занимают первые три места рейтинга продаж.

Самой продаваемой моделью ушедших брендов в августе стала Toyota Highlander - продано 864 кроссовера, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков.

Второе место с небольшим отрывом занимает кроссовер Toyota RAV4 - 858 автомобилей, на третьем месте - седан Camry с результатом 587 авто.

Четвертую строчку занял кроссовер Mazda CX-5 - продано 560 машин. Пятерку лидеров замкнул Kia Sportage - 490 автомобилей.

Далее в списке идут Hyundai Tucson (420 шт.), BMW X3 (364 шт.), Skoda Kodiaq (342 шт.), Lexus RX (276 шт.), Volkswagen Tiguan (260 шт.).

