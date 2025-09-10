Teboil стал партнером российского конкурса редких автомобилей «Автокультура»

Бренд Teboil, который представлен в России сетью из более чем 400 автозаправочных станций и широким ассортиментом смазочных материалов, выступил официальным партнёром конкурса «Автокультура» — мероприятия, собравшего на одной площадке выдающиеся автомобили разных эпох. 6 сентября в гольф-клубе «Форест Хиллс» встретились владельцы эксклюзивных авто и ценители автомобильной классики.

© Allroader.ru

Гости мероприятия смогли увидеть уникальные экспонаты – автомобили, которые обычно скрыты от публики в частных коллекциях. Официальным партнером события выступил Teboil, чьи заправочные комплексы отличаются современными архитектурными решениями, а функциональность гармонично сочетается с ощущением уюта.

В зоне Teboil царила особая атмосфера гостеприимства, традиционная для автозаправочных комплексов бренда. Посетители могли сделать интересные фото в зоне Teboil, зарядить гаджеты и попробовать напитки и снеки из Teboil Cafe. Кроме того, бренд учредил специальную номинацию, победителем в которой стал Chevrolet Corvette C2.

Лауреату вручили памятный диплом, премиальное моторное масло Teboil Diamond Carat, а также 50 000 баллов на карту лояльности Teboil. Программа лояльности бренда позволяет выгодно заправляться качественным топливом, а также открывает доступ к интересным акциям на АЗС.

В компании уверены, что развитие автокультуры в стране напрямую связано с доступностью качественного сервиса в дороге, поэтому, развивая сеть АЗС в России, бренд Teboil ставит перед собой цель быть надёжным партнёром для владельцев любых автомобилей и обеспечивать каждому клиенту атмосферу домашнего уюта.