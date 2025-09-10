Новосибирцы ставят рекорды по срокам автокредитования

Средняя продолжительность автокредита в Новосибирской области достигла 6,4 года, что превышает общероссийский показатель в 6,3 года. Исследование «Авито Авто» выявило любопытную закономерность: чем премиальнее марка автомобиля, тем на более долгий срок готовы растягивать выплаты местные жители, пишет РБК Новосибирск.

Так, скромный Ford Focus кредитуется в среднем на 5,6 года, тогда как для покупки статусной BMW 5 серии новосибирцы готовы брать обязательства на 6,8 года. В числе самых популярных моделей для кредитования — Toyota Camry, Hyundai Solaris, Mercedes-Benz E-класс, LADA Granta и Kia Rio.

Общероссийская статистика демонстрирует схожую картину: максимальные сроки кредитования приходятся на Toyota Camry (6,7 года), а минимальные — на LADA Samara (всего 5 лет). Тенденция ясно показывает: желание владеть премиальным автомобилем заставляет заёмщиков соглашаться на более длительные финансовые обязательства.

