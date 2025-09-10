Китайские машины вгоняют немецкий автопром в кризис

На Международном автосалоне (IAA) в Мюнхене царит привычная роскошь и величие. Под прицелом софитов и под аккомпанемент громкой музыки немецкие автогиганты — BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi — представляют публике свои новейшие разработки. Это традиционный парад силы и демонстрация непоколебимого лидерства на «домашней площадке». Однако за пределами ослепительных выставочных стендов, как пишет немецкая Süddeutsche Zeitung (статью перевели ИноСМИ), разворачивается куда менее радужная реальность. Немецкий автопром, столкнувшись с беспрецедентной конкуренцией со стороны Китая, переживает глубокий системный кризис, а у политиков, судя по всему, нет четкого плана по его спасению.

Тревожные сигналы звучат уже в сухой статистике. Впервые с момента переезда IAA в Мюнхен в 2021 году число экспонатов от зарубежных производителей, и в первую очередь китайских, превысило число немецких. Из 748 участников выставки 116 компаний прибыли из Китая, причем почти половина из них участвует впервые. Этот натиск задает тон всему мероприятию, заставляя немецкие бренды в Вольфсбурге, Мюнхене, Ингольштадте и Штутгарте говорить о «судьбоносных днях» и «решающем прорыве». Серьезность момента подчеркивает и беспрецедентно высокий уровень политической поддержки: на открытии присутствуют канцлер Фридрих Мерц, ключевые министры и премьеры «автомобильных земель» Баварии и Баден-Вюртемберга.

Пристальное внимание власти — это не столько знак почета, сколько тревожный симптом. Прибыли немецких концернов стремительно сокращаются, и положение таких гигантов, как Mercedes, VW, Porsche или BMW, повсеместно описывается как сложное. Кризис имеет несколько причин: и торговые войны, и агрессивная экономическая политика Китая. Однако главный удар был нанесен собственными упущениями. Немецкие производители слишком поздно осознали масштаб трансформации, которую несут с собой электромобили. Пока они колебались, конкуренты ушли далеко вперед. Совокупная доля немецких автопроизводителей на трех крупнейших рынках мира — в Европе, США и Китае — впервые за долгое время упала ниже 20%. 69% немецких автоконцернов, опрошенные консультантами KPMG, ожидают в ближайшие три года «глубокую трансформацию бизнес-моделей, продукции и процессов».

На кону стоит не просто отраслевая статистика, а экономическое благополучие всей страны и сотни тысяч рабочих мест. Более 750 тысяч человек заняты в производстве автомобилей и комплектующих в Германии. Консалтинговая компания EY уже фиксирует шокирующую тенденцию: за один год в немецкой автоиндустрии было сокращено 51 500 рабочих мест, что составляет почти 7% от общего числа занятых в отрасли.

Парадокс ситуации заключается в том, что технически новые электрические модели немецких брендов, такие как BMW iX3 или Mercedes GLC, возможно, уже догнали или даже перегнали конкурентов. Однако это не гарантирует коммерческого успеха. На каждом проданном электромобиле концерны зарабатывают значительно меньше, чем на машинах с двигателем внутреннего сгорания. А на крупнейшем в мире авторынке Китая уже бушует разрушительная ценовая война, и местные производители, окрепнув дома, теперь уверенно выходят на европейский рынок.

Китайские компании BYD, Xpeng, Leapmotor или Changan демонстрируют на IAA не просто автомобили, а радикально новую философию. Они позиционируют себя не как автопроизводители, а как технологические пионеры, которые при необходимости «прикручивают четыре колеса к своим девайсам». BYD параллельно является одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторов, а Xpeng разрабатывает летающие такси и роботов. Их уверенность контрастирует с растерянностью немецких конкурентов.

Ответом немецкого автопрома и поддерживающих его политиков стала не стратегия инновационного рывка, а борьба за сохранение прошлого. Руководители концернов во главе с Олой Каллениусом из Mercedes и такие политики, как премьер Баварии Маркус Зедер, все настойчивее требуют пересмотреть или отменить запланированный в ЕС запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Их главный аргумент заключается в том, что за пределами Китая спрос на электромобили стагнирует, и доходы от традиционных машин с бензиновыми и дизельными двигателями необходимы для финансирования дорогостоящего перехода к электричеству. Зедер в своем «Плане спасения автопрома из 10 пунктов» прямо заявляет: «Двигатель внутреннего сгорания должен остаться», делая ставку на синтетическое эко-топливо (E-Fuels) и называя климатические цели ЕС «нереалистичными».

Многие наблюдатели полагают, что эта борьба за вчерашний день лишь усугубляет кризис. Пока концерны надеются сохранить старый бизнес, они откладывают полномасштабный и болезненный переход на новые рельсы. Потребители, видя эту нерешительность и отсутствие ясного курса, в свою очередь, медлят с покупкой электрокаров. Получается порочный круг, из которого Германии пока не видно выхода. IAA в Мюнхене стал ярким символом этой развилки: за фасадом былого величия скрывается жестокая борьба за выживание, в которой устоявшимся титанам все сложнее противостоять голодным и гибким новичкам. Будущее одной из ключевых отраслей Германии весьма и весьма туманно, констатирует немецкое издание.