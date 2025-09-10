В Великобритании 81-летнего миллиардера лишили водительских прав за превышение скорости. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Lenta.ru

Бывший финансист Мишель де Карвальо нарушил правила в январе. Камера дорожного контроля зафиксировала, что он ехал со скоростью 80 километров в час на участке дороги, где скорость ограничена 64 километрами в час. Это было уже четвертое нарушение на его счету.

В сентябре де Карвальо пытался оспорить наказание в магистратском суде. Он заявил, что запрет на вождение причинит исключительные неудобства не только ему, но и его престарелым соседям, которых он возит в супермаркеты и в церковь.

Ситуация, по его словам, осложняется тем, что ему нельзя пользоваться обычными такси и Uber по соображениям безопасности.

Аргументы де Карвальо не смогли разжалобить судью. Он запретил миллиардеру садиться за руль в течение шести месяцев, что является стандартным наказанием при регулярном превышении скорости.

В 1968 году Мишель де Карвальо участвовал в зимней Олимпиаде в качестве лыжника, а в 1972 и 1976 годах представлял Великобританию на зимних Олимпиадах в лыжном спорте. В детстве снимался в кино, в частности, в фильме «Лоуренс Аравийский». Его жена — Шарлин Хайнекен, дочь и наследница бывшего главы пивоваренной компании Heineken International Фредди Хайнекена.

Ранее сообщалось, что миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Это вызвало у него анафилактический шок и остановку сердца.