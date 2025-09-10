По конвейеру завода в Калуге прошел 1000-й кроссовер Haval M6

На калужском заводе "Автомобильные технологии" состоялась важная веха - выпуск тысячного кроссовера Haval M6, собранного по полному циклу (CKD), включая процессы сварки и покраски. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Серийное производство модели по CKD стартовало на заводе в конце июля 2025 года. Это стало возможным благодаря масштабной модернизации сварочного и покрасочного цехов, а также доработке конвейеров.

В процессе доработок была создана адаптированная компонентная база для серийного выпуска. Также была разработана новая система управления производственными потоками и выбраны поставщики материалов для подготовки кузова, катафореза, грунтовки и лакокрасочного покрытия, а также герметиков.

Стабильное развитие предприятия было обеспечено за счет использования отечественных решений в IT-инфраструктуре. Были внедрены производственные, учетные и контрольные системы, а также система управления конвейерными линиями в покрасочном и сборочном цехах.

В России кроссоверы Haval M6 доступны с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с. Покупателям предлагаются два варианта трансмиссии: 6-ступенчатая механическая коробка передач или 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод - передний.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Haval продал в России 500 тысяч автомобилей за 10 лет.