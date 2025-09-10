Московская область заняла первое место по количеству пешеходов, игнорирующих ПДД

По статистике дорожных нарушений с участием пешеходов, обнародованной МВД России, Московская область занимает первое место по количеству пешеходов, игнорирующих Правила дорожного движения. За последний год в регионе зафиксировано более 118 тысяч таких инцидентов. На втором месте Москва - у нее 95,6 тысячи нарушений, на третьем - Санкт-Петербург, где пешеходы подвергали свою жизнь опасности 68,7 тысячи раз. Причем речь идет только о документально зафиксированных случаях, когда нарушители попали в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. В реальности же подобных нарушений в десятки, а то и сотни тысяч раз больше. И, как рассказали "РГ" эксперты, причин у этого явления несколько.

Причина первая, очевидная

"Зачастую к нарушению ПДД пешехода толкает нерациональная организация движения на определенном участке дороги", - уверен сотрудник Госавтоинспекции из Балашихи Сергей Кучерявых.

Например, в Подмосковье еще существуют П-образные переходы на перекрестках, у которых одна из четырех сторон открыта только для движения транспорта. Так делают, когда одна из дорог за перекрестком сужается из-за плотной застройки и пешеходы, переходящие улицу, лишь усугубляют эффект этого "бутылочного горлышка". При такой организации движения транспорту преодолевать перекресток легче, а вот пешеходам, которым нужно перейти дорогу с той стороны, где нет зебры, приходится переходить улицу буквой П - то есть три раза вместо одного.

"А если еще и светофоры настроены так, что на движение транспорта отводится 90 секунд, пешеходу на преодоление перекрестка придется потратить 4,5 минуты", - продолжает Кучерявых. Поэтому граждане минимизируют неудобства, шпаря или по диагонали, или сразу через нужную сторону дороги, где перехода нет.

Неудобная пешеходная инфраструктура тоже толкает людей на нарушения ПДД. Сейчас при модернизации магистралей стараются убирать светофоры, возводя на их месте надземные переходы. Они идеальны с точки зрения безопасности, но их очень не любят пенсионеры, маломобильные граждане и мамы с колясками. А вы попробуйте вобраться на переход с детской коляской и сумками в руках или передвигаясь с палочкой еле-еле! В той же Балашихе, вспоминает Кучерявых, в микрорайоне Зеленовка у такого вот свежепостроенного перехода местные власти вынуждены были выставлять мигрантов, чтобы они носили по лестницам сумки и коляски - иначе жители отказывались пользоваться "удобной инфраструктурой", норовя переходить дорогу по старинке.

"По-хорошему все надземные переходы нужно бы оборудовать подъемниками, но в нынешних условиях это, к сожалению, нереально", - говорит Сергей Кучерявых.

Причина вторая, неочевидная

"Много лет у нас утверждали: человек на дороге - в приоритете. В итоге пешеходы уверовали, что они действительно всегда правы и что их безопасности ничто не угрожает. Нередко они ведут себя демонстративно и даже нагло", - считает психолог-психотерапевт Татьяна Храмова. Между тем в Правилах дорожного движения сказано: пешеходу запрещается начинать двигаться по пешеходному переходу, не убедившись в безопасности, а также выбегать на дорогу внезапно, даже если речь идет о зебре. То есть водитель на переходе обязан пропустить пешехода, но и у последнего тоже есть обязанность - убедиться в собственной безопасности.

Иной раз на нарушение пешехода толкает неудобная инфраструктура

А как переходят дорогу наши граждане? Не глядя по сторонам, зачастую не отрываясь от гаджета, как будто бы движущийся автомобиль не имеет инерции и способен остановиться по щелчку пальцев. Удивительно, но самыми дисциплинированными пешеходами являются младшие школьники, у которых в памяти еще свежи все уроки по правилам безопасности на дорогах. Они добросовестно смотрят по сторонам и ступают на зебру только тогда, когда машина уже остановилась. А вот самые недисциплинированные - пенсионеры.

Причина третья, дефицитная

"Нарушений Правил дорожного движения пешеходами было бы меньше, если бы они лучше администрировались", - считает автоэксперт Артем Бадалов. Но у нас сотрудники ГИБДД на фиксацию дорожно-транспортных происшествий иной раз едут часами, что уж говорить про перебегающих дорогу пешеходов - их, честно говоря, и ловят-то чаще всего случайно, когда в зоне видимости окажется автомобиль ДПС. Нет у оперативных служб столько сотрудников, чтобы привлекать к ответственности каждого пешехода-нарушителя. Именно этим и объясняется столь скромная статистика - на всю область, где в летний сезон постоянно проживают более 10 миллионов человек, приходится всего лишь 118 тысяч пешеходных протоколов.

"Возможно, что-то изменится в будущем, причем не слишком далеком. По сути, у большинства подобных нарушений есть конкретные локации, люди же переходят дорогу, направляясь куда-то - к учебным или социальным объектам, жилью, магазинам. И если в зоне видимости этих локаций появятся камеры с функцией распознавания лиц, пешеходных нарушений станет в разы меньше", - уверен Бадалов.