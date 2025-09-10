В Домодедове тестируют автобус, работающий на природном газе

Пока Москва массово переходит на электробусы и даже выводит на линии трамваи с запасом автономного хода, в Подмосковье тоже задумались об экологичном транспорте. В Домодедове на автобусном маршруте N 1 начали тестовую эксплуатацию автобуса VOLGABUS 4298.

Особенность этой машины в том, что она работает на компримированном природном газе - сжатом метане. Это позволяет экономить на топливе, поскольку газ дешевле бензина и соляры, а еще беречь природу - вредных выбросов от метана меньше.

В подмосковном минтрансе говорят, что новинку всецело оценят специалисты подведомственного им "Мострансавто". Следить будут за эксплуатационными возможностями и удобством техобслуживания и текущего ремонта в условиях автотранспортного предприятия. "После завершения испытаний "Мострансавто" составит детальный отчет с предложениями для производителя", - говорят в ведомстве.

Компания также просит пассажиров высказать свое мнение об автобусе. Рассказать о впечатлениях можно в Telegram-боте гендиректора Андрея Майорова.

Автобус может вместить 57 человек, 26 из них - сидя. Машина низкопольная, с широкими проходами и удобными сиденьями, а также системой "книлинг" - у остановки автобус может опустить правый бок ниже к земле, чтобы пассажирам было легче входить и выходить.