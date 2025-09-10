Главный дизайнер Mercedes-Benz раскритиковал салон свежего концепта Audi

Audi приготовила для автовыставки в Мюнхене необычный шоу-кар Concept C — родстер с жесткой складной крышей и электрической силовой установкой. В Audi придерживались минимализма, однако подчеркнуто лаконичное оформление интерьера и маленький дисплей не пришлись по вкусу главе дизайна Mercedes-Benz Гордену Вагенеру. По его мнению, салон «выглядит так, будто его разработали в 1995 году».

Вагенер отметил, что для современного концепта в Concept C слишком мало технологий. Он добавил, что ему самому нравятся «гипераналоговые вещи», но маленький экран — неверное решение для новых автомобилей.

Сейчас, по словам Вагенера, дизайнеры нашли идеальный баланс: голосовые помощники становятся умнее и умеют все больше, но для подтверждения и визуальных подсказок остаются экраны, и они должны быть большими.

Высказался Вагенер и о первом представителе семейства BMW Neue Klasse — электрическом iX3. Решение с экраном, растянутым под лобовым стеклом, он тоже считает не слишком удачным. Информация расположена слишком далеко и отображается мелко, что будет отвлекать водителя. Управлять таким экраном руками невозможно — опять же, он слишком далеко. Поэтому в BMW внедрили еще один тачскрин. В результате «информация отображается на разных уровнях, и я не думаю, что это интуитивно понятно», — заключил дизайнер.

Сам Mercedes-Benz с экранами мелочиться не стал: дебютировавший в Мюнхене электрический GLC получил рекордный 39,1-дюймовый MBUX Hyperscreen.