У компании Aurus опять поменялся генеральный директор

Он будет руководить производством в Елабуге и московским подразделением

Бывший руководитель авиационного холдинга "Яковлев" Андрей Богинский занял пост генерального директора компании Aurus. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 9 сентября.

Богинский будет руководить производством в Елабуге и московским подразделением Aurus Motors. Он сменил на посту Андрея Панкова, руководившего проектом с конца 2022 года.

Серийное производство люксовых автомобилей Aurus началось в Елабуге в 2021 году. Основными владельцами компании являются НАМИ (63,5%) и фонд Tawazun (36%). В планах бренда — возможное расширение производства на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.

АвтоВАЗ отзовет почти 23 тыс. Niva для установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС".