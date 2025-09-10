Geely начала предпродажи обновленного Monjaro в Китае

В Китае дилеры начали прием предварительных заказов на обновленный кроссовер Geely Monjaro Dongfang Yao. Цены на новинку оказались немногим выше, чем на дореформенную модель.

Внешне Monjaro практически не изменился: у модели слегка измененная решетка радиатора, более массивная отделка воздухозаборников в бампере, новые диски и расширенная палитра цветов для кузова.

Салон выделяется на фоне предшественника увеличенной диагональю центрального и пассажирского мониторов: с 12,3" размер растянули до 14,6". Также появился проекционный дисплей диагональю 25,6 дюйма.

У двигателя объёмом 2,0 литра увеличена отдача - с 238 до 272 л.с. В паре с ним предложена только 8-диапазонная АКП. Привод - передний или полный.

За дореформенный Geely Monjaro в КНР просят от 156,9 до 168,7 тысячи юаней (1,84 - 1,98 млн рублей). Новинка обойдётся дороже, но пока озвучена акционная стоимость, действующая в рамках периода предзаказа: 159,7 - 179,7 млн юаней (1,9-2,1 млн рублей).

В России купить Geely Monjaro можно за 4,55 - 5,05 млн рублей без учёта спецпредложений. С ними - от 3,84 до 4,24 млн рублей.