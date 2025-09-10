Глава Stellantis заявил, что европейскому автопрому грозит крах

Глава европейского подразделения Stellantis Жан-Филипп Импарато заявил, что без корректировки норм по сокращению выбросов углекислого газа европейский автопром может оказаться на грани кризиса. Об этом он сообщил в кулуарах Мюнхенского автосалона.

© Российская Газета

К 2030 году автопроизводители обязаны снизить уровень выбросов CO₂ легковых машин на 55% по сравнению с 2021 годом, коммерческого транспорта - на 50%. С 2035 года в Евросоюзе должен наступить полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.

Импарато отметил, что выполнение этих целей в нынешних условиях невозможно. Он указал на недостаточное развитие инфраструктуры зарядных станций, высокие цены на электромобили и низкую готовность рынка.

"Если меры не будут пересмотрены, отрасль столкнется с системным кризисом", - подчеркнул он.

Концерн Stellantis предложил четыре ключевых направления корректировки регулирования:

- пересмотр норм для легких коммерческих автомобилей до 3,5 тонны;

- восстановление сегмента городских микрокаров (A-класс) со стоимостью менее 15 тысяч евро;

- введение стимулирующих программ обновления автопарка и ускоренного вывода старых машин;

- особая поддержка продаж компактных электромобилей B-сегмента.

Импарато заявил, что автопроизводители консолидировали позиции по этим вопросам и намерены представить предложения Еврокомиссии на ближайшей встрече с председателем Урсулой фон дер Ляйен.