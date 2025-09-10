Новые комплектации сделали кроссовер Tenet T4 дешевле для россиян

Российский Tenet объявил о расширении списка доступных комплектаций для своего кроссовера T4, который собирают в Калуге. Если ранее покупателям были доступны только версии Active и Prime, то теперь к ним добавились две более доступные модификации — MT Line и CVT Line.

© Quto.ru

Минимальная цена на автомобиль снизилась на 221 тысячу рублей, и теперь стоимость Tenet T4 начинается от 1 999 000 рублей, в то время как ранее его минимальная цена составляла 2 220 000 рублей.

Главным изменением стало появление в гамме второго двигателя. Базовые комплектации получили полуторалитровый атмосферный мотор мощностью 113 лошадиных сил. В пару к нему предлагается на выбор либо пятиступенчатая механическая коробка передач, либо бесступенчатый вариатор. Более дорогие версии Prime и Active по-прежнему оснащаются полуторалитровым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач преселективного типа.

Новые комплектации Line полностью аналогичны по оснащению и цене тем, что предлагаются у китайского прототипа кроссовера — Chery Tiggo 4. Таким образом, покупатель, выбирающий автомобиль российской сборки, получает тот же самый продукт, пишут «Автоновости дня».

Теперь базовая версия MT Line с полуторалитровым двигателем на 113 лошадиных сил и механической коробкой передач стоит 1 999 000 рублей. Комплектация CVT Line с тем же двигателем, но с вариатором, оценивается в 2 099 000 рублей. Модификация Active с турбомотором мощностью 147 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач стоит 2 220 000 рублей. Флагманская комплектация Prime с тем же силовым агрегатом предлагается за 2 350 000 рублей.

Несмотря на более доступную цену, новые базовые версии имеют богатое оснащение. В стандартную комплектацию MT Line и CVT Line входят 16-дюймовые легкосплавные диски, полностью светодиодная оптика, функция комфортного освещения Follow me home («проводи меня домой»), камера заднего вида с датчиками парковки, а также электрорегулируемые, обогреваемые боковые зеркала с повторителями поворотов. Безопасность обеспечивают система ABS, противозаносная система ESC, датчики контроля давления и температуры в шинах и передние ремни безопасности с регулировкой по высоте.

Для комфорта в холодное время года предусмотрен «зимний» пакет, включающий обогрев передних сидений (без спинок), рулевого колеса, форсунок омывателя и зоны стеклоочистителя лобового стекла.