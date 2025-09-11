В РФ начались продажи пикапа Dongfeng Z9 2025 года

"Российской газете" в ходе мониторинга сайтов объявлений удалось обнаружить в продаже в Якутске новый пикап Dongfeng Z9 2025 года выпуска, построенный на платформе Nissan Forntier Pro. Ранее сообщалось, что данная модель проходит сертификацию в РФ и может поступить в продажу в сентябре текущего года под брендом Oting.

Согласно информации в объявлении, пикап оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 258 лошадиных сил производства Mitsubishi, который работает в паре с автоматической коробкой передач. Машина представлена в версии Enjoy. В нее входят: большой мультимедийный экран, кожаная отделка сидений, подогрев зеркал, стекол и сидений, климат-контроль, панорамная крыша, ассистенты помощи водителю и многое другое.

Пикап окрашен в белый металлик, салон выполнен из рыжей кожи.

Владелец из Республики Саха просит за машину весьма внушительную сумму - 6 000 000 рублей, что дороже ближайших конкурентов - Foton Tunland V7 (от 5 250 000 рублей) и Great Wall Poer (от 3 550 000 рублей), представленных на нашем рынке официально.

Стоит отметить, что также Dongfeng Z9 2025 года выпуска также можно приобрести на заказ у дилеров. Стоимость - от 4 300 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в РФ начались продажи минивэнов Toyota Sienna 2025 года.