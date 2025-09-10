В Китае назвали самые качественные авто: Haval, Chery и Geely в лидеры не прошли

Китайская сеть качества автомобилей представила рейтинг надежности моделей, выпускаемых на предприятиях в КНР. Оценка строилась на основе отзывов владельцев, фиксировавших количество претензий и негативных комментариев.

© Российская Газета

Лидером исследования стал премиальный бренд Voyah (153 балла). В России марка официально присутствует с конца 2022 года, а ее линейка включает седан Passion, кроссовер Free и минивэн Dream. Две последние модели локализованы на заводе "Моторинвест" в Липецкой области.

На втором месте оказались автомобили совместного предприятия Dongfeng Honda (156 баллов). Далее следуют Volvo китайской сборки (157 баллов) и электробренд GAC Hyptec (158 баллов).

Пятую позицию занял премиальный Wey (160 баллов), также представленный на российском рынке.

В первую десятку также вошли GAC Trumpchi, GAC Aion, Jetta, Changan Nevo и YangWang. При этом один из крупнейших китайских производителей электромобилей BYD оказался лишь на 26-й позиции с результатом 191 балл.

Популярные среди российских покупателей марки Chery, Haval, Geely и Changan остались за пределами топ-10. Geely занял 27-е место (192 балла), Changan - 30-е (194 балла), Haval - 42-е (210 баллов), а Chery расположился лишь на 51-й строке с 224 баллами.