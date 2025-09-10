Tesla не смогла остановить падение на китайском рынке

Компания Tesla не смогла остановить падение ее популярности на китайском рынке премиальных электромобилей. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Оказалось, что по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом месяце американский автопроизводитель передал клиентам на материке 57 тысяч 152 автомобиля Model 3 и Model Y, произведенных в Шанхае. Это на 9,9 процентов меньше, чем годом ранее.

Таким образом, серия неудач Tesla продолжается уже шесть месяцев подряд. Попытки компании переманить потребителей у таких конкурентов, как Xpeng, с помощью снижения цен, беспроцентных кредитов и запуска новых моделей потерпели фиаско.

Как известно, на американском рынке положение Tesla тоже вызывает опасения у экспертов. Там, в августе доля этой компании упала до почти восьмилетнего минимума. Потребители все чаще выбирали электромобили конкурентов пренебрегая устаревшим модельным рядом Tesla.