Новый минивэн Geely Galaxy V900 впервые сняли на фото

В свежей выкладке китайского минпрома появился сертификат на первый минивэн Geely - с фото и характеристиками.

Новинка будет включена в состав линейки Geely Galaxy и получила индекс V900. Ранее компания анонсировала вэн под другим именем - L380.

Первоначально модель планировали выпускать под маркой LEVC (London Electric Vehicle Company), под которой также выпускаются современные английские кэбы - такси. Однако после рыночного фиаско "Джили" решила забрать L380 под крыло Geely Galaxy.

Если сравнивать габариты L380 и Galaxy V900, то разница есть: длина 5316 против 5360 мм в пользу Geely. Колесная база также больше у V900: 3185 против 3200 мм. Ширина автомобилей составляет 1998 мм.

Galaxy V900 выигрывает у LEVC L380 в плане силовой установки. Триста восьмидесятый вэн оснащается только электрической силовой установкой, а для Geely Galaxy V900 заявлена гибридная система на базе 1,5-литрового ДВС. Подробности о ней неизвестны.

